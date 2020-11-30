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"Укрзалізниця" вирішила перефарбувати пасажирські вагони в темний колір

У компанії зазначають, що нові кольори - "не лише гарно, а й практично".

"Укрзалізниця" вирішила перефарбувати пасажирські вагони в темний колір
Фото: "Укрзалізниця"

Керівництво "Укрзалізниці" вирішило змінити колір пасажирських вагонів зі світлого тону синього на темний.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Жмак у своєму Тelegram-каналі.

Він зазначив, що у відремонтованих вагонах також встановлено камери відеоспостереження, замінено поручні, облаштовано полички для мобільних телефонів та USB-розетки.

"Сьогодні знову про оновлення. Відремонтованим вагонам - нова якість... Після того, як порадилися з провідниками, вирішили змінити і фарбування вагонів: світлий фон - на темний. Нові кольори - не лише гарно, а й практично. Провідники результатом задоволені. А як Вам?" - додав Жмак і показав фото свіжопофарбованих вагонів.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила канал постачання для "Укрзалізниці" бракованих запчастин з Росії.

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