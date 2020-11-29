Поліцейські затримали водія, який у Миколаївському районі Львівської області на смерть збив 16-річного пішохода та втік. Автомобіль, причетний до смертельної ДТП, був виявлений правоохоронцями у полі, приблизно за п’ять кілометрів від місця події, інформує пресслужба обласної поліції.

Фото: Пресслужба поліції Львівської області

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 листопада близько 22:00 на автодорозі «Миколаїв-Городок» біля села Ричагів.

"Як встановили правоохоронці, невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, проїжджаючи ділянку дороги поблизу села Ричагів у напрямку Городка, здійснив наїзд на 16-річного місцевого мешканця та втік. Від отриманих травм неповнолітній пішохід помер на місці події", - сказано в повідомленні.

Згодом правоохоронці виявили «Форд», яким було скоєно наїзд, у полі за селом, приблизно за п’ять кілометрів від місця події. Поліцейські встановили особу водія, причетного до смертельної ДТП, - неповнолітнього місцевого мешканця віком 17 років.

Фото: Пресслужба поліції Львівської області

Фото: Пресслужба поліції Львівської області

Автомобіль вилучено. Водія затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

"Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - повідомляють у поліції.

Раніше повідомляли, що вночі 27 листопада працівник поліції Києва, повертаючись зі служби, на смерть збив пішохода. У поліції зазначили, що пішохід рухався у темний час доби без світлоповертаючих елементів на одязі.