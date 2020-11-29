У Києві стався вибух біля приміщення політичної партії

Сьогодні, 29 листопада вночі в Оболонському районі Києва стався вибух біля приміщення однієї з політичних партій на вул. Зої Гайдай.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

На місці події правоохоронці встановили, що вибухнула, ймовірно, граната. Потерпілих немає. Внаслідок вибуху частково пошкоджений паркан та двері будинку.

За словами начальника Оболонського управління поліції Євгена Худякова, правоохоронці на місці події провели першочергові слідчі дії.

"Вибухотехніки виявили деформовані металеві фрагменти, рештки ймовірно від гранати, які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз. Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин цієї події та осіб, причетних до неї", – сказав він.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато два кримінальних провадження: за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у жовтні на вулиці Зої Гайдай стався вибух біля офісу Національного корпусу у Києві. Внаслідок події ніхто не постраждав, вибухом пошкоджено паркан та фасад будинку.