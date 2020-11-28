Працівники київської поліції упродовж останньої доби перевірили 349 об’єктів господарської діяльності на дотримання правил карантину.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

За результатами виявлених порушень загалом складено 127 протоколів за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Разом з тим складено 90 протоколів за порушення вимог частини другої ст. 44-3, якою передбачено покарання від 170 до 255 гривень за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Поліцейські, зокрема, перевірили 84 розважальних заклади. За результатами складено вісім протоколів за порушення вимог карантину.

Так, під час перевірки близько третьої години ночі виявлено роботу розважального закладу на Набережному шосе, у Печерському районі столиці. Там знаходилося кілька десятків людей. Поліцейські, зокрема, притягнули до відповідальності 12 відвідувачів цього закладу, які перебували в приміщенні без засобів індивідуального захисту.

На вул. Кирилівській в одному з барів поліцейські спільно з працівниками Департаменту протидії наркозлочинності задокументували не лише порушення карантинних обмежень, але й виявили та вилучили більше двадцяти пакетів з таблетками, речовиною рослинного походження, порошкоподібною речовиною тощо. Все вилучено та направлено на експертизу.

Слідчим відділом Подільського управління поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Окрім цього на посадовця розважального закладу складено адмінпротокол за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП, а ще 13 осіб, які перебували в приміщенні без засобів індивідуального захисту, притягнуто до відповідальності за ч. 2 цієї ж статті.

Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. За проєкт цього закону проголосували 267 нардепів. Також у Раді реєстрували альтернативний законопроєкт, який, окрім внесення в КУпАП відповідальності за відсутність маски, передбачав збільшений штраф для представників влади - від 1700 до 2550 грн.

19 листопада президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою закон. Штраф за його порушення становить від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн).

Нові штрафи за відмову носити маску почали діяти в Україні із суботи, 21 листопада.

За минулі вихідні у Києві за порушення маскового режиму виписали 17 штрафів.