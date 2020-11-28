Сьогодні окупанти стріляли біля Водяного з гранатометів та мінометів

Упродовж минулої доби, 27 листопада, на Донбасі збройні формування РФ шість разів порушили домовленості.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

Три факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Поблизу Авдіївки ворог вів вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Водяне противник застосовував великокаліберний кулемет, а на ділянці біля Опитного – ручний протитанковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог, застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, двічі провокував українців поблизу населеного пункту Шуми. Окрім того, вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав неподалік Катеринівки.

Від початку поточної доби режим припинення вогню противник порушив на Приазов’ї, поблизу Водяного. З тимчасово окупованої Ужівки російсько-окупаційні війська застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці на Донбасі два рази порушили мирні домовленості.