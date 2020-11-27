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Працівник поліції Київщини на смерть збив пішохода

У поліції зазначили, що пішохід рухався у темний час доби без світлоповертаючих елементів на одязі.

Працівник поліції Київщини на смерть збив пішохода
Фото: Autonews.ua

Сьогодні, близько 3-ї години ночі,  працівник поліції Києва, повертаючись зі служби, скоїв наїзд на пішохода, який рухався проїжджою частиною дороги. 

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

"У результаті ДТП чоловік від отриманих травм помер. Встановлено, що за кермом автомобіля перебував працівник Києво-Святошинського відділу поліції", - йдеться в повідомленні. У поліції зазначили, що пішохід рухався у темний час доби без світлоповертаючих елементів на одязі.

За наказом керівника поліції Київщини призначено службове розслідування щодо обставин смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, на початку листопада у Харкові на проспекті Науки автомобіль збив трьох пішоходів, які стояли на острівці безпеки.

Наприкінці жовтня у Києві на Майдані Незалежності водій на великій швидкості в'їхав у натовп у пішохідній зоні. Двоє людей загинуло, ще троє отримали травми.

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