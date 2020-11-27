У Польщі поранили двох українських студентів, вони у тяжкому стані

На даний час поліція нікого не затримала.

У Жешуві на півдні Польщі в результаті поранення, ймовірно, ножем, постраждали двоє українських студентів. Вони перебувають у лікарні у важкому стані.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на польських правоохоронців.

"Надзвичайна ситуація сталася близько 4-ї ночі (за київським часом). Поліція на місці встановила, що в результаті застосування небезпечного інструмента поранено двох молодих чоловіків: громадян України віком 19 та 21 рік", - заявив прессекретар поліції міста Жешув.

Він додав, що постраждалі потрапили до лікарні з серйозними ранами.За словами поліцейського, надзвичайна подія сталася у квартирі, яку орендували студенти в адміністративному центрі Підкарпатського воєводства.

Зараз польські правоохоронці встановлюють обставини інциденту. На даний час поліція нікого не затримала.

Поліцейський не підтвердив, але і не заперечив, що обидва українці були тяжко поранені ножем, про що інформували польські ЗМІ.

Нагадаємо, у вересні 2019 у Польщі жорстоко побили українського студента. На 19-річного юнака напали через те, що він з України. Громадянина України доправили в лікарню, де йому надали допомогу.