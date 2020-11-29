Від ковіду помер 38-річний поліцейський з Київщини

38-річний старший сержант поліції Бориспільського відділу поліції Віктор Кириченко помер від ускладнень коронавірусної інфекції у лікарні.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у соцмережі Facebook.

“18 років Віктор Іванович віддав службі у поліції. Ми втратили сумлінного і відповідального працівника, товариша та колегу по службі. Висловлюю щире співчуття родині та близьким”, – написав він.

Нагадаємо, станом на 29 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків коронавірусу.

Госпіталізовано – 1 561 особа, летальних випадків – 120, одужало – 4 243 особи і здійснено 49 180 тестувань.