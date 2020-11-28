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​Чехів від коронавірусу вакцинуватимуть безкоштовно

При цьому щеплення не буде обов’язковим.

​Чехів від коронавірусу вакцинуватимуть безкоштовно
Фото: EPA/UPG

Вакцина від коронавірусу буде безкоштовною для всіх жителів Чехії.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Ян Блатни, пише radio.cz

Спочатку безкоштовна вакцинація була передбачена тільки для деяких верств населення.

Витрати на щеплення покриватимуться за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування.

"Передбачається, що кожен буде вакцинований безкоштовно або за кошти соціального страхування, причому вакцинація не буде обов'язковою", - зазначив міністр.

Він закликав жителів країни взяти активну участь у вакцинації, на це також буде спрямована просвітницька кампанія уряду, яка розпочнеться найближчим часом.

Нагадаємо, 9 листопада, у Чеській Республіці набули чинності нові правила в’їзду до країни. Епідеміологічні заходи та обмеження поширюються як на громадян Чехії, що повертаються до Чехії, так і на всіх іноземців.

Раніше ексМіністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула порушив карантинні заходи, які були введені в країні з його ініціативи. Увечері 22 жовтня журналісти видання Blesk сфотографували політика, який виходить із ресторану, який мав бути зачиненим. До того ж на ньому не було медичної маски.

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