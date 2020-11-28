У Канаді військові розвивають власну систему тестування на ковід

Збройні сили Канади розвивають власну систему тестування на COVID-19.

Про це пише Укрінформ з посиланням на командувача медичної служби Збройних сил Канади, контрадмірала Ребеку Патерсон.

За її словами, для тестування на COVID-19, Збройні сили Канади досі покладаються переважно на можливості місцевих органів охорони здоров’я.

“Ми розгорнули тестування в Королівському канадському флоті. Ми проводимо його там, звідки люди вирушать на операції, приміром на військовій базі Трентон. В інших випадках ми використовуємо тестування за місцем перебування військовослужбовців у Канаді”, – розповіла Патерсон.

Вона наголосила, що військовослужбовці у закордонних відрядженнях мають доступ до швидких систем тестування.

Нагадаємо, Канада, яка зарезервувала вакцин відкоронавірусув кілька разів більше, ніж становить чисельність її населення, веде переговори про надання ліків країнам з більш низьким рівнем доходів.