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В Ірані вбили учасника військової ядерної програми Фахрізаде

Очевидці чули вибух, а потім автоматні черги.

В Ірані вбили учасника військової ядерної програми Фахрізаде
Мохсен Фахризаде
Фото: news.hvylya.net

В Ірані вбили фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде, який, за словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, брав участь в розробці військової ядерної програми країни і очолював роботи по створенню ядерних боєголовок.

Про це повідомляє АР з посиланням на місцеве телебачення.

Новинне агентство Fars, яке вважається близьким до Корпусу вартових ісламської революції, передає, що фізика вбили в містечку Абсард, розташованому на схід від Тегерана. Очевидці чули вибух, а потім автоматні черги. За даними агентства, стріляли по автомобілю, в якому знаходився Фахрізаде. 

Фахрізаде в минулому служив в Корпусі вартових Ісламської революції, займав високий пост в логістичному центрі міністерства оборони Ірану, а також керував Фізичним дослідним центром. МАГАТЕ просило інтерв'ю з Фахрізаде на тему діяльності цього центру в той період, коли він ним керував, але отримало відмову.

Західні розвідники вважають, що Фахрізаде також був пов'язаний з іранською ядерною програмою, і зокрема працював в рамках проєкту 111 - проєкту зі створення ядерної бомби.

Нагадаємо, у січні Іран оголосив про остаточний вихід зі Спільного всеосяжного плану дій з урегулювання його ядерної програми. Його ухвалили 2015 року з метою не допустити, щоб в Ірану з'явилася ядерна зброя.

Згідно з цією угодою, Ірану дозволялося збагачувати уран лише до рівня 3,67%, тоді як для виробництва ядерної зброї потрібен уран зі вмістом урану-235 на рівні 90%. В обмін на припинення виробництва збройового урану режим санкцій, накладений на Іран, був послаблений.

2018 року США вийшли з договору та почали розширювати санкції проти Ірану. У відповідь Тегеран почав поступово відмовлятися від своїх зобов'язань у рамках СВПД.

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