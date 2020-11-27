Трамп пообіцяв, що залишить Білий дім, якщо колегія виборників підтримає Байдена

Раніше він обіцяв звертатитися у Верховний суд.

Президент США Дональд Трамп уперше пообіцяв, що залишить Білий дім в разі, якщо колегія виборників підтримає на голосуванні його суперника від Демократичної партії Джо Байдена.

Проте він все ще заявляє про шахрайство на виборах, пише CNN.

"Звісно, я зроблю це, ви знаєте це", - відповів президент на запитання журналіста про те, чи піде він з Овального кабінету в разі підтримки Байдена колегією.

Він додав, що з цим буде важко погодитися, адже йому відомо про "масове шахрайство". При цьому він стверджував, що обрання Байдена колегією буде помилкою, "тому що вибори були фальсифікацією".

На зауваження журналіста щодо цього твердження Трамп попросив його "ніколи не говорити з ним так". "Я президент Сполучених Штатів Америки. Ніколи не говори так з президентом", - додав він.

Трамп іще перед виборами заявляв, що збирається оскаржувати результати виборів у Верховному суді. Дональд Трамп наполягав на тому, що новий суддя Верховного суду замість померлої Рут Гінзбург має бути призначений до початку виборів президента. Висунута Трампом кандидатка Емі Коні Барретт була затверджена на цій посаді 27 жовтня.

Демократи в Сенаті заявляли, що будуть блокувати таке призначення, проте голова судового комітету Сенату США Ліндсі Грем заявив, що Республіканська партія уже має голоси за нового суддю Верховного суду.

Таким чином шість з дев'яти членів Верховного суду завдячують своїм призначенням Республіканській партії.

Рішення Верховного суду може впливати на результати виборів - у 2000 році суддя Гінзбург дозволила перерахувати голоси у Флориді, після чого переміг Джордж Буш-молодший.

Після оголошення результатів голосування, що пройшло 3 листопада, Трамп також стверджував, що буде оскаржувати результати в суді, зокрема і Верховному.

Остаточні результати виборів стануть відомі в грудні, після голосування колегії виборників. Переможе той кандидат, хто набере щонайменше 270 з 538 голосів виборників.

Як відомо, голосування у США проходить в два етапи: спочатку громадяни обирають виборників у кожному штаті, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Число виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі. Докладніше про перегони читайте у матеріалі LB.ua "Що потрібно знати про вибори у США".