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США розширили санкції проти Ірану

Серед фігурантів санкційного списку - міністерство нафти Ірану та голова міністерства Біжан Намдар-Зангане.

США розширили санкції проти Ірану
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану. Цього разу обмежувальні заходи стосуються нафтового сектору.

Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів США.

Під санкції потрапили міністерство нафти Ірану, національна іранська нафтова компанія, національна іранська танкерна компанія. Окрім того, в санкційному списку опинилися ряд підставні компаній і підрядників, а також міністр нафти Ірану Біжан Намдар-Зангане.

Причиною запровадження санкцій стало використання владою Ірану нафтового сектору для фінансування елітного підрозділу спецпризначення Аль-Кудс, яке відповідає за здійснення спеціальних операцій за межами Ірану.

В санкційному списку також опинилися чотири особи, причетні до продажу бензину режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, 22 жовтня директор Національної розвідки США Джон Реткліфф заявив, що Іран і Росія отримали реєстраційні дані американських виборців для спроби підірвати довіру до виборів президента Штатів.

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