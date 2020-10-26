Власть без «зеленых»

Еще одна особенность уходящей эпохи – это была эпоха Карбаускаса. Крупный бизнесмен, который возглавлял один из парламентских комитетов, считался неформальным лидером не только своей партии, но и страны, фигурой, куда более авторитетной, чем сам премьер-министр Саулюс Сквернялис. Для тех, кто наблюдает за литовской политикой, не было никаких сомнений в том, что решающее слово во власти именно за Карбаускасом, звучали даже слова об олигархической модели управления – и, разумеется, это не могло не приводить к конфликтам между правящей коалицией и президентом страны.
Теперь Литва возвращается к традиционной политике – но и это было бы упрощением того, что будет происходить в стране. Главный победитель этих выборов – партия Союз Отечества – Литовских христианских демократов, партия, созданная еще одним из основателей движения «Саюдис» и первым председателем парламента независимой Литвы Витаутасом Ландсбергисом (сейчас во главе Союза находится его внук Габриэлюс Ландсбергис).
Кандидат консерваторов Ингрида Шимоните станет новым премьер-министром страны. Это тоже вполне оправданный выбор: Шимоните – опытный технократ и популярный политик. Бывшая заместитель главы Банка Литвы, она в 2019 году баллотировалась на пост президента от консерваторов, стала победительницей первого тура, но во втором проиграла нынешнему президенту Гитанасу Науседе.
Однако править консерваторы смогут только в коалиции с либералами, причем не с одной, а сразу с двумя либеральными партиями. Шимоните собирается сделать предложение Движению либералов и Партии свободы. Движение либералов – традиционная политическая партия, которая играет важную роль в парламенте, и которая провела ребрендинг после коррупционного скандала с участием тогдашнего лидера либералов. Сейчас политическую силу возглавляет известная шахматистка, гроссмейстер Виктория Чмилите-Нильсен, одна из самых популярных политиков страны.
Но что интересно – Партию свободы, возникшую в результате раскола у либералов, тоже возглавляет молодая популярная женщина – депутат сейма Аушрине Армонайте. При этом Партия свободы «либеральнее» даже либералов: ее лидеры не боятся говорить на темы, которые представители традиционного политического спектра обходят стороной – например, о правах сексуальных меньшинств и семейном насилии. Словом, это партия современных горожан, не случайно же один из ее основателей – мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Поэтому консерваторам в новой властной конфигурации не удастся быть такими уж консервативными, и дискуссии в правительстве обеспечены, даже на этапе его формирования. Но в чем дискуссий не будет точно – так это в вопросах внешней политики и в отношении к России.
Среди сторонников новой правящей коалиции – известные друзья Украины в Европейском парламенте – консерваторы Андрюс Кубилюс и Раса Юкнявичене и либерал Пятрас Аушравичюс. Консерваторы всегда занимали жесткую позицию по отношению к Кремлю. Уже на первой пресс-конференции после выборов их лидер Габриэлюс Ландсебргис пообещал сохранить преемственность во внешней политике, а особое внимание уделить белорусской оппозиции, которая борется с авторитарным режимом Александра Лукашенко.
И это то, в чем мы должны быть заинтересованы – в том, чтобы Литва оставалась нашим важным союзником и становилась современной и непереферийной страной.