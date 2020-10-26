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У Франції за добу виявили понад 52 тис. випадків COVID-19

Франція випередила Аргентину й Іспанію, посівши п’яте місце у світі за кількістю випадків ковіду.

У Франції за добу виявили понад 52 тис. випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

За останню добу у Франції COVID-19 виявили у 52 010 людей. Це найбільший показник від початку пандемії.

Напередодні повідомляли про 45 422 хворих, а за день до цього - про 42 032.

Міністерство охорони здоров'я Франції повідомило про 116 пов’язаних із ковідом смертей за добу.

Усього з початку епідемії у Франції захворіли 1 138 507 осіб, померла 34 761 особа, хворіють 993 424 пацієнти.

Тепер Франція випередила Аргентину й Іспанію, посівши п’яте місце у світі за кількістю випадків ковіду після США, Індії, Бразилії та Росії.

З 24 жовтня в 54 департаментах Франції зі 101 діє режим комендантської години. 42 млн населення підпали під обмеження не залишати домівки з 21-ї до 6-ї години.

Такий режим стосується й найбільших міст - Парижа, Марселя, Ліона, Страсбурга та інших.

Уряд Франції планує продовжити надзвичайний санітарний стан у зв’язку з пандемією до 16 лютого 2021 року.

Нагадаємо, Україна вийшла на 22 місце у світі за кількістю інфікованих ковідом.

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