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Ердоган ще раз публічно порадив Макрону "пройти психіатричне обстеження"

Після попереднього висловлювання Ердогана Франція відкликала посла з Туреччини.

Ердоган ще раз публічно порадив Макрону "пройти психіатричне обстеження"
Реджеп Ердоган
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Ердоган в неділю знову публічно висловився про французького колегу Еммануеля Макрона. Про це пише The Telegraph.

"Людина, що відповідає за Францію, заблукала. Він весь день говорить про Ердогана. Спочатку подивіться на себе і на те, куди ви йдете. Я сказав вчора в Кайсері, що у нього захворювання, і йому справді потрібно пройти психіатричне обстеження", - сказав Ердоган під час запису телезвернення у місті Малатья.

За інформацією Le Figaro, цього разу на слова Ердогана відреагував голова французької дипломатії Жан-Ів Ле Дріан, який засудив "бажання розпалити ненависть" проти Франції та її президента.

Аналогічне висловлювання Ердогана, що пролунало раніше, вже призвело до того, що Париж відкликав французького посла з Анкари для консультацій, а ЄС закликав президента Туреччини "припинити розкручувати небезпечну спіраль конфронтації".

Напередодні Ердоган прокоментував промову Макрона, яку він виголосив після вбивства вчителя історії у передмісті Парижа

"Що можна сказати з приводу глави держави, який так погано поводиться з представниками різних конфесій? Перш за все, слід перевірити його психіку", - висловився Ердоган.

Ці висловлювання в Парижі визнали неприйнятно грубими.

У своєму виступі Макрон заявляв про пережиту ісламом кризу у всьому світі. Також він пообіцяв модифікувати закон від 1905 року, щоб ще більше відокремити релігію і державу. Крім того, президент Франції пообіцяв ретельніше контролювати джерела фінансування діяльності мечетей.

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