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У Мінську проходить черговий протестний марш, у Ліді силовики застосували газ (оновлено)

Акції приурочені до закінчення терміну "народного ультиматуму".

Фото: tut.by

У Мінську проходить традиційний недільний марш протесту. Силовики перекрили деякі вулиці та площі, у центр міста стягнули автозаки та водомети. Про це повідомляє Tut.by.

"На сьогоднішню акцію протесту вже вийшло більше людей, ніж на будь-яку з недільних демонстрацій за останній місяць. До колони продовжують приєднуватися нові й нові люди", - пише видання у своєму Telegram-каналі.

Громадян через гучномовці на вулицях попереджують, що участь в несанкціонованих акціях загрожує штрафом або адміністративним арештом до 15 діб.

Від ранку не працюють 12 станцій метро. У центрі міста неможливо скористатись інтернетом.

Відбувались точкові затримання журналістів. Силовики вибірково перевіряли сумки людей біля проспекту Незалежності.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Оновлення 18:26. Очевидці публікують відео протистояння силовиків мітингувальникам.

Оновлення 16:20. Силовики застосували сльозогінний газ при розгоні учасників акції протесту у місті Ліда. Про це повідомляє телеграм-канал Onliner.

Інформацію підтвердили у пресслужбі УВС Гродненської області, передає РБК.

Під час жорсткого розгону представники правоохоронних органів затримали кілька десятків протестувальників, людей били кийками. За даними видання Tut.by, до місця проведення мітингу приїжджали машини швидкої допомоги.

Акції протесту у неділю також проходять у Гродно, Вітебську та інших містах.

Нагадаємо, 25 жовтня у Білорусі очікували масштабні демонстрації. У цей день закінчується термін "народного ультиматуму", оголошеного лідеркою опозиції Світланою Тихановською.

Вона вимагала, щоб Лукашенко оголосив про відставку, в Білорусі припинилося насильство щодо мирних протестувальників, а політв'язнів випустили на свободу. У разі невиконання вимог опозиція обіцяла оголосити загальнонаціональний страйк та блокувати дороги. 

Посольство США прогнозує ескалацію протистояння у Білорусі. Напередодні американців закликали покинути Білорусь. 

Також 24 жовтня відбулась телефонна розмова держсекретаря США Майка Помпео та нелегітимного президента Олександра Лукашенка.

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