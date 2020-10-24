Помпео подзвонив Лукашенкові, подробиці розмови невідомі

Державний секретар США Майк Помпео у суботу, 24 жовтня, мав телефонну розмову з Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє близький до пресслужби Лукашенка Telegram-канал "Пул Первого".

Розмова відбулася з ініціативи американської сторони, зазначено в повідомленні.

На даний момент подробиць не повідомляють.

За інформацією білоруського телеканалу ОНТ, Лукашенко заявив Помпео, що головним союзником Білорусі є Росія.

Самопроголошений президент Білорусі наголосив на підтримці з боку Москви в останні місяці і підкреслив, що Росія не втручається у внутрішні справи республіки. Обидві країни готові спільно реагувати на зовнішні загрози, заявив Лукашенко.

Раніше сьогодні посольство США в Мінську у суботу, 24 жовтня, порекомендувало американцям покинути Білорусь у зв’язку з подальшими подіями в країні.

У посольстві не виключають ескалації протистояння, оскільки 25 жовтня закінчується термін ультиматуму, який лідерка опозиції Світлана Тихановська оголосила нелегітимному президенту Олександру Лукашенку. У разі невиконання вимог опозиція пообіцяла оголосити загальнонаціональний страйк та блокувати дороги.

Масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко, а також проти насилля силовиків.

Під час протестів загинули три людини, затримано понад 13,5 тисяч осіб, силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб. У середині вересня були затримані або видворені шестеро із семи членів президії Координаційної ради. На волі залишилась лише нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ та його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку немає.

Вашингтон запровадив санкції щодо білоруських чиновників після жорстокого придушення демонстрацій у Мінську і по всій країні.

24 жовтня в Мінську відбулися нові акції протесту.