Держдеп повідомив, про що розмовляли Помпео та Лукашенко

Однією із тем телефонної розмови держсекретаря США Майка Помпео та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка було звільнення громадянина США Віталія Шклярова.

Про це повідомили Державному департаменті на запит Deutsche Welle.

"Державний секретар закликав до повного звільнення і дозволу на негайний виїзд з Білорусі незаконно затриманого громадянина США Віталія Шклярова", - розповіли у Держдепі.

У пресслужбі відомства також зазначили, що Помпео "вчергове заявив про те, що Сполучені Штати підтримують прагнення білоруського народу до демократії".

Політтехнолог Віталій Шкляров має білоруське коріння, є громадянином Сполучених Штатів. Його затримали в Гомелі 29 липня - напередодні виборів президента, які пройшли 9 серпня.

Звідти Шклярова доставили до Мінська, де йому пред'явили звинувачення в організації заворушень.

Його відправили в СІЗО. За словами адвоката, за участі Шклярова проводили допити, очні ставки та інші слідчі дії. Сам Шкляров свою провину заперечував і згодом неодноразово скаржився на "нестерпні умови" утримання в слідчому ізоляторі. Затримання пов'язував зі своїми публікаціями про Білорусь у різних ЗМІ.

10 жовтня Лукашенко зустрівся в СІЗО з заарештованими білоруськими опозиціонерами, серед яких був і Шкляров.

Наступного дня після цієї зустрічі двох опозиціонерів - координатора опозиційного штабу Віктора Бабарико Юрія Воскресенського і директора ІТ-компанії PandaDoc Дмитра Рабцевича - відпустили з СІЗО. 19 жовтня з ізолятора вийшов також Шкляров. Наступного дня йому змінили запобіжний захід з домашнього арешту на підписку про невиїзд.

Шкляров як політтехнолог в різний час працював зі штабами канцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього президента США Барака Обами, кандидата в президенти США Берні Сандерса, а також ексдепутата Держдуми Дмитра Гудкова і телеведучої Ксенії Собчак, яка висувалася на вибори президента Росії.

DW пише, що Шкляров одружений на співробітниці Держдепартаменту США і, за словами людей з його оточення, готувався переїхати в Україну - на нове місце роботи дружини.