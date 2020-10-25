Вірменія заявила, що у Нагірному Карабаху воюють турецькі військові

Генпрокуратура Вірменії стверджує, що отримала докази участі турецьких військових у збройному конфлікті в Нагірному Карабаху. Про це в неділю, 25 жовтня, повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначено, що Генпрокуратура займалася попереднім розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом розв'язання Азербайджаном війни в Нагірному Карабаху.

"Була отримана фактична інформація про те, що з початку серпня цього року збройні сили Туреччини провели масові бойові навчання з військовослужбовцями Азербайджану", - йдеться у повідомленні.

Тренування військових, як стверджують у вірменській Генпрокуратурі, були спрямовані на отримання навичок війни в гірських умовах. В ході навчань "військовослужбовці ЗС Туреччини заявили, що найближчим часом слід нанести удар по військових позиціях Арцаха", зазначили у відомстві.

Після цього, як стверджують в Єревані, військовослужбовці турецького спецназу брали безпосередню участь в бойових діях в регіоні.

Від початку збройного конфлікту в Нагірному Карабаху в кінці вересня Вірменія звинувачувала Туреччину в участі в боях на боці Азербайджану, а також постачанні озброєнь і військових фахівців. У Баку та Анкарі ці твердження заперечують.

На думку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, саме Анкара схилила Баку до початку бойових дій. Газета The Wall Street Journal у жовтні писала, що у спірний регіон були перекинуті сотні сирійських найманців, пов'язаних з Туреччиною.