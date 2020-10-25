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Папа Франциск призначив першого в історії кардинала-афроамериканця

Вілтон Грегорі відомий своєю підтримкою ЛГБТ-спільноти.

Папа Франциск призначив першого в історії кардинала-афроамериканця
Вілтон Грегорі
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск назвав імена 13 нових кардиналів. Серед них архієпископ Вашингтона Вілтон Грегорі, котрий стане першим в історії кардиналом-афроамериканцем. Про це пише The New York Times.

Папа Франциск оголосив список під час недільного виступу перед вірянами, які слухали його на площі Святого Петра у Ватикані.

Серед обраних кардиналів четверо - старші 80 років. Всі вони будуть введені у ранг кардинала 28 листопада.

Минулого року Папа обрав Вілтона Грегорі керівником престижної єпархії у столиці США. Він також тричі був головою Конференції Єпископів США.

Грегорі призначили архієпископом Атланти у травні 2019 року - він став першим афроамериканским лідером католицької громади округу Колумбія. Там він став відомий як католицький священик, який активно підтримує ЛГБТ-спільноту.

Нагадаємо, раніше Папа Франциск закликав закликав ухвалити закони про цивільні партнерства для одностатевих пар. Понтифік заявив, що гомосексуали - "діти Божі і у них є право на сім'ю", і що "ніхто не повинен бути вигнаним або відчувати себе нещасним через це".

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