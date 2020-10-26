МВС Білорусі заявило про понад пів тисячі затриманих на акціях протесту в неділю

У Гродні і Ліді силовики застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

Під час традиційних недільних маршів протесту в Білорусі 25 жовтня силовики затримали понад пів тисячі осіб.

Усього в країні зафіксували 19 протестних акцій, інформує МВС Білорусі.

За офіційними даними, "за порушення законодавства про масові заходи" тільки в Мінську 25 жовтня затримали 160 осіб.

"Усього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 523 осіб (з них у Мінську - 160). До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень в місця тримання затриманих розміщено 352 осіб", - сказано в повідомленні.

У МВС Білорусі повідомляють, що в Мінську протестувальники "жбурляли каміння в службовий автотранспорт ОВС і в будівлю Центрального РУВС", після чого до них застосували спецзасоби "для припинення протиправних дій і запобігання нападу на міліціонерів".

У Гродні і Ліді силовики застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

Як повідомляли, в понеділок, 26 жовтня, у Білорусі розпочався анонсований опозицією загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум".