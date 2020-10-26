ЦВК назвала явку виборців на 22:00
ЦВК назвала явку виборців на 22:00
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
ГоловнаСвіт

МВС Білорусі заявило про понад пів тисячі затриманих на акціях протесту в неділю

У Гродні і Ліді силовики застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

МВС Білорусі заявило про понад пів тисячі затриманих на акціях протесту в неділю
Фото: TUT.BY

Під час традиційних недільних маршів протесту в Білорусі 25 жовтня силовики затримали понад пів тисячі осіб.

Усього в країні зафіксували 19 протестних акцій, інформує МВС Білорусі.

За офіційними даними, "за порушення законодавства про масові заходи" тільки в Мінську 25 жовтня затримали 160 осіб.

"Усього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 523 осіб (з них у Мінську - 160). До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень в місця тримання затриманих розміщено 352 осіб", - сказано в повідомленні.

У МВС Білорусі повідомляють, що в Мінську протестувальники "жбурляли каміння в службовий автотранспорт ОВС і в будівлю Центрального РУВС", після чого до них застосували спецзасоби "для припинення протиправних дій і запобігання нападу на міліціонерів".

У Гродні і Ліді силовики застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

Як повідомляли, в понеділок, 26 жовтня, у Білорусі розпочався анонсований опозицією загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також