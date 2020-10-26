Люди шикуються в ланцюги солідарності на вулицях, робітники підприємств закликають долучатися до забастовок.

У Білорусі в понеділок, 26 жовтня, розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум", анонсований опозицією.

З ранку в Мінську на вулицях люди почали утворювати так звані ланцюги солдірності, люди перекривають дороги. Фото протестів з різних міст публікує місцеве видання TUT.by.

У Мінську бастують студенти Білоруського державного медичного університету.

На підприємствах МТЗ і МЗТК активні робітники збирають у цехах людей на забастовку.

Фото: TUT.by МЗКТ

Протестує також "Гродно Азот" - робітники збираються на вулиці біля входу до підприємства.

Фото: TUT.by Гродно Азот

Працівники акціонерного товариства "Атлант", яке виготовляє побутову техніку, також збирають людей по цехах, скандують: "Долучайся!".

Фото: TUT.by Атлант

Тим часом на вулицях силовики відслідковують протестувальників.

"Їхав по МКАД, водії перекривають дорогу, приїхав екіпаж ДАЇ, одну машину з першого ряду притиснули до узбіччя, чоловіка витягли насильно та поклали на землю. Після за рештою їхали цивільні машини з людьми в масках", - розповів свідок.

Нагадаємо, що 13 жовтня одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку. Вона дала йому 13 днів на складання повноважень та мирну передачу влади, в інакшому випадку Тихановська анонсувала загальнонаціональні страйки. Термін ультиматиму збіг учора, 25 жовтня.

Влада Білорусі готувала "мегамітинг" на підтримку Лукашенка на неділю, проте за кілька днів стало відомо, що його не буде. Офіційно це пояснювали міркуваннями безпеки та коронавірусом, проте незалежні та опозиційні ЗМІ писали, що люди з регіонів відомлялися їхати, через що не могла набратися потрібна для "мегамітингу" кількість людей.

Учора вдень у Мінську на вхід і вихід закрили 12 станцій метро. Мобільні операторим повідомили, що на виконання розпоряджень держорганів "для загальнонаціональної безпеки" обмежують доступ до Інтернету.

Надвечір в Білорусі силовики знову вдалися до насильства щодо протестувальників. На традиційний недільний марш протесту правоохоронці стягли водомети, відбувалися затримання журналістів і мітингарів. Протестувальники постраждали через застосування сльозогінного газу проти них та шумових гранат.