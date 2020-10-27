Голова ВООЗ закликав не політизувати пандемію ковіду

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус закликає не політизувати пандемію коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ВООЗ.

"Коли лідери діють швидко й усвідомлено, вірус можна придушити. Але там, де був політичний поділ на національному рівні; там, де була свавільна неповага до науки і фахівців у галузі охорони здоров'я, поширювалася плутанина, збільшувалася кількість випадків захворювання і смерті. Ось чому я неодноразово говорив: припиніть політизацію COVID-19", - сказав Гебреєсус на брифінгу.

Він закликав світ робити все можливе, щоб захистити працівників охорони здоров'я.

"Ніхто не хоче більше так званих локдаунів. Але якщо ми хочемо уникнути їх, ми всі повинні зіграти свою роль. Боротися з цією пандемією - справа кожного. Ми не можемо домогтися бажаного економічного відновлення і жити так, як ми жили до пандемії. Ми можемо тримати наших дітей у школі, ми можемо підтримувати бізнес, ми можемо зберігати життя і засоби для існування. Ми можемо зробити це! Але ми всі повинні йти на компроміси, компроміси і жертви", - наголосив глава ВООЗ.

Нагадаємо, ВООЗ розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться із середини 2021 року. Експерти ВООЗ заявляють, що на початку наступного року будуть дані про третю фазу випробувань вакцин.