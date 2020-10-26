У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
ГоловнаСвіт

У Чилі за допомогою референдуму скасували конституцію часів Піночета

Голосування відбулося в неділю, 25 жовтня.

У Чилі за допомогою референдуму скасували конституцію часів Піночета
Фото: EPA/UPG

Чилійці переважною більшістю проголосували за те, щоб переписати конституцію країни, прийняту в роки правління генерала Аугусто Піночета.

Про це пише УНН з посиланням на матеріал місцевого видання La Segunda і ефіри місцевих телеканалів.

Майже 90% голосів на референдумі, який пройшов у неділю, 25 жовтня, вже підраховано. 78% виборців проголосувало за зміну конституції.

Президент країни Себастьян Піньєра визнав підсумки голосування, віддавши належне тому, наскільки мирно було проведено референдум. Він назвав це голосування "початком шляху, яким чилійці повинні пройти разом".

На референдумі було два питання: чи хочуть виборці нову конституцію і хто, який суспільний або державний інститут повинен її створювати. Більшість проголосувала за те, щоб нова конституція створювалася зборами, що складаються цілком і повністю з обраних громадян, а не таким, в яких перебували б також і юристи.

Ще до оголошення результатів тисячі людей вийшли на вулиці Сантьяго і влаштували гуляння.

Нагадаємо, масові антиурядові протести в Чілі почалися близько року тому. Демонстранти вимагали прийняття нової конституції, здатної покінчити з нерівністю у суспільстві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також