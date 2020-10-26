У Чилі за допомогою референдуму скасували конституцію часів Піночета

Чилійці переважною більшістю проголосували за те, щоб переписати конституцію країни, прийняту в роки правління генерала Аугусто Піночета.

Про це пише УНН з посиланням на матеріал місцевого видання La Segunda і ефіри місцевих телеканалів.

Майже 90% голосів на референдумі, який пройшов у неділю, 25 жовтня, вже підраховано. 78% виборців проголосувало за зміну конституції.

Президент країни Себастьян Піньєра визнав підсумки голосування, віддавши належне тому, наскільки мирно було проведено референдум. Він назвав це голосування "початком шляху, яким чилійці повинні пройти разом".

На референдумі було два питання: чи хочуть виборці нову конституцію і хто, який суспільний або державний інститут повинен її створювати. Більшість проголосувала за те, щоб нова конституція створювалася зборами, що складаються цілком і повністю з обраних громадян, а не таким, в яких перебували б також і юристи.

Ще до оголошення результатів тисячі людей вийшли на вулиці Сантьяго і влаштували гуляння.

Нагадаємо, масові антиурядові протести в Чілі почалися близько року тому. Демонстранти вимагали прийняття нової конституції, здатної покінчити з нерівністю у суспільстві.