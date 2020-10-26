ЦВК назвала явку виборців на 22:00
ЦВК назвала явку виборців на 22:00
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
ГоловнаСвіт

Керівник розвідки ФРН: Китай наближається до світового панування

Шиндлер закликав Німеччину вилучити Huawei зі своєї мобільної мережі 5G.

Керівник розвідки ФРН: Китай наближається до світового панування
Герхарда Шиндлер
Фото: EPA/UPG

Китай знаходиться на межі "світового панування", і Європа повинна прокинутися перед небезпекою. Так вважає колишній керівник німецької розвідки Герхард Шиндлер

Про це повідомляє Daily Mail.

Герхард Шиндлер заявив, що Пекін "дуже розумно" поширює свій вплив по Європі, Азії та Африці.  Він підкреслив, що  технології  в Китаї настільки розвинені, що Німеччина не може зрозуміти, чи використовуються вони в зловісних цілях.

Шиндлер закликав Німеччину вилучити Huawei зі своєї мобільної мережі 5G, щоб зробити країну менш залежною від Пекіна, повторюючи побоювання уряду США, що Huawei може бути використана для шпигунства комуністичної партії Китаю.

Шиндлер також вказав на `"агресивну" поведінку Китаю в Південно-Китайському морі як знак зростаючої політичної та економічної гегемонії.

Нагадаємо, у квітні Німеччина приєдналася до країн, що закликають керівництво Китаю прояснити обставини появи коронавірусу та його поширення на території країни. За словами міністра з питань економічного співробітництва і розвитку ФРН Герда Мюллера, китайська сторона "в ситуації світової кризи має продемонструвати повну відкритість, особливо в питанні виникнення вірусу". На його думку, слід прояснити теорію ймовірного лабораторного походження коронавірусу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також