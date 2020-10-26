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У Сирії через російські авіаудари по військових таборах загинули 34 людини

Близько 70 людей отримали поранення.

У Сирії через російські авіаудари по військових таборах загинули 34 людини
Фото: EPA/UPG

В результаті авіаударів російських літаків по військових навчальних таборах на північному заході Сирії загинули 34 людини.

Про це повідомляє DPA.

Близько 70 людей отримали поранення, пошукові роботи ще тривають.

"Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що табір належить Файлаку аль-Шаму, альянсу сунітських ісламістських повстанських угруповань, який приєднаний до Туреччини", - йдеться в повідомленні.

За даними Reuters, повітряні удари були спрямовані на табір поблизу Кафра Тахаріма, приблизно в 10 км від турецького кордону в провінції Ідліб.

Сирійські урядові війська за підтримки російських повітряних сил витіснили повстанців на території, що прилягають до кордону з Туреччиною, після більш ніж дев'яти років конфлікту, викликаного протестами проти президента Башара Асада в 2011 році.

Нагадаємо, 18 серпня у Сирії під час підриву автоколони загинув російський генерал-майор. На узбіччі за напрямком руху автомобілів спрацював саморобний вибуховий пристрій.

У лютому 2020 року два фрегати Чорноморського флоту Росії "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" із крилатими ракетами "Калібр-НК" вирушили з Севастополя до Сирії. Раніше ці фрегати неодноразово брали участь у російській операції підтримки сирійського президента Башара Асада.

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