У Сирії через російські авіаудари по військових таборах загинули 34 людини

В результаті авіаударів російських літаків по військових навчальних таборах на північному заході Сирії загинули 34 людини.

Про це повідомляє DPA.

Близько 70 людей отримали поранення, пошукові роботи ще тривають.

"Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що табір належить Файлаку аль-Шаму, альянсу сунітських ісламістських повстанських угруповань, який приєднаний до Туреччини", - йдеться в повідомленні.

За даними Reuters, повітряні удари були спрямовані на табір поблизу Кафра Тахаріма, приблизно в 10 км від турецького кордону в провінції Ідліб.

Сирійські урядові війська за підтримки російських повітряних сил витіснили повстанців на території, що прилягають до кордону з Туреччиною, після більш ніж дев'яти років конфлікту, викликаного протестами проти президента Башара Асада в 2011 році.

Нагадаємо, 18 серпня у Сирії під час підриву автоколони загинув російський генерал-майор. На узбіччі за напрямком руху автомобілів спрацював саморобний вибуховий пристрій.

У лютому 2020 року два фрегати Чорноморського флоту Росії "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" із крилатими ракетами "Калібр-НК" вирушили з Севастополя до Сирії. Раніше ці фрегати неодноразово брали участь у російській операції підтримки сирійського президента Башара Асада.