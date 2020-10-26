Байден забув ім'я Трампа під час онлайн-виступу

"Ще чотири роки Джорджа... Якщо Трампа виберуть, ми всі опинимося в іншому світі!".

Президент США Дональд Трамп висміяв свого конкурента на виборах Джо Байдена, який під час свого виступу назвав його "Джорджем".

Про це пише Daily Mail.

"У яку країну ми перетворимося? Ще чотири роки Джорджа... Якщо Трампа виберуть, ми всі опинимося в іншому світі!" - сказав Байден.

Користувачі мережі припустили, що він переплутав нинішнього лідера з Бушем-молодшим або обмовився.

Трамп у своєму твіттері прокоментував іцидент: "77-річний хлопець, мабуть, отримав підказку від своєї дружини Джил, яка сиділа поруч із ним, бурмочучи "Трамп" собі під ніс".

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що його опонент Байден не зможе здати когнітивний тест - комплекс тестів на IQ. Чинний президент США неодноразово ставив під сумнів розумову працездатність Байдена, регулярно називаючи того "Сплячим Джо", натякаючи таким чином, що у колишнього віцепрезидента низький інтелект.