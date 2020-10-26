У Китаї на коронавірус тестують усіх мешканців міста-мільйонника

Тестування на наявність коронавірусу (2019-нCoV) у лабораторії міста Ухань, провінція Хубей, Китай, 06 лютого 2020

Китай влаштував ще одне масове тестування міста на коронавірус через спалах хвороби в провінції Синьцзян.

Тестують близько 4,7 млн жителів Кашгара, поки виявили тільки 138 безсимптомних хворих. Про це пише BBC.

Синьцзян - провінція, де мешкає багато уйгірів - переважно мусульманської меншини КНР. У Кашгарі закрили усі школи, а мешканцям не можна вижджати за межі міста без негативного тесту на ковід.

Перший зафіксований випадок захворювання виявили у працівниці швейної фабрики. Вона не мала симптомів, проте вірус виявили під час тестування.

За словами місцевої влади, станом на 12 годину 25 жовтня в місті протестували 2,8 млн осіб, решту планують зробити протягом двох діб.

Нагадаємо, що на початку жовтня влада китайського міста Циндао після виявлення 12 випадків зараження коронавірусом вирішила протестувати на COVID-19 все місто, в якому живе понад дев'ять мільйонів осіб. На тестування відвели п'ять днів.