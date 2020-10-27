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Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 43 мільйони

Подолали хворобу і вилікувалися 32,1 млн осіб.

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 43 мільйони
Фото: kyivcity.gov.ua

Станом на ранок 27 жовтня у світі зареєстрували 43 777 188 випадків інфікування коронавірусом, з них 411 373 тільки за минулу добу.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 1 164 516 пацієнтів, з них 5 110 за минулу добу.

Подолали хворобу і вилікувалися 32,1 млн осіб.

Як повідомлялося, Україна вийшла на 22-ге місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії і знаходиться на 7-му в Європі.  У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

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