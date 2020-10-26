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У Києві та п'яти областях ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнено більш ніж на 70%

Жодна область не готова до послаблення карантину.

У Києві та п'яти областях ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнено більш ніж на 70%
Фото: EPA/UPG

Лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнено більш ніж на 70% у Полтавській, Одеській, Луганській, Кіровоградській і Донецькій областях і Києві. Загалом в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнено на 63,4%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільша заповненість ліжок у Луганській (76,9%) та Полтавській (76,3%) областях. Також велика заповненість ліжок спостерігається в Києві (по 72,42%), Кіровоградській (73,5%), Донецькій (74,2%) та Одеській (75,9%) областях.

Менш як половина ліжок заповнені лише в лікарнях Херсонської області.

Загалом в Україні введено вже 38 214 ліжок для лікування коронавірусу. Максимально можуть ввести в країні 52 тисячі таких ліжок.

Крім того, у всіх регіонах перевищено показник захворюваності на коронавірус. У середньому по країні цей показник становить 219,2 при нормі 40. Найгірша ситуація - в Чернівецькій (360,1), Житомирській (338,1), Тернопільській (315,6), Сумській (312,8) і Харківській (304,4) областях.

У Києві показник захворюваності становить 224,9. Найнижча захворюваність на ковід - на Кіровоградщині (85,0).

Виходячи з оприлюднених МОЗ даних, жоден регіон не може послабити карантин.

Відповідно останнього карантинного зонування, з 26 жовтня в Україні червоний рівень епіднебезпеки діє у 100 адміністративних одиницях, у тому числі в 11 обласних центрах.

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