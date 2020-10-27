Лукашенко вимагає відрахувати студентів-протестувальників

Під час акцій протесту в понеділок у Білорусі затримали 581 людину.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко черговий раз закликав відрахувати з вишів і відправити в армію студентів, які беруть участь в акціях протесту.

Про це повідомляє TUT.BY.

"Прийшли вчитися - вчіться, хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов в порушення закону на несанкціоновані акції - він позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого на вулицю", - заявив білоруський диктатор.

Нагадаємо, у Білорусі в понеділок, 26 жовтня, розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум", анонсований опозицією. До страйку активно долучилися студенти вишів. За підрахунками МВС Білорусі, в акції взяли участь 3,6 тисяч людей.

В МВС стверджують, що у Мінську в понеділок ввечері "агресивно налаштовані громадяни" робили "численні спроби блокування руху транспорту, чинили спротив при затриманнях". Відомство повідомляє про 581 затриманого 26 жовтня, з них 486 - у Мінську.

13 жовтня одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум Олександрові Лукашенку. Вона дала йому 13 днів на складання повноважень і мирну передачу влади, в інакшому разі Тихановська анонсувала загальнонаціональні страйки. Термін ультиматуму збіг 25 жовтня.

Протести в Білорусі тривають вже понад два місяці. За цей час тисячі людей були затримані і побиті силовиками, щонайменше п'ять протестувальників загинули, десятки пропали безвісти.

Ще наприкінці серпня Лукашенко говорив про готовність до діалогу, але заявляв, що "з вулицею за стіл переговорів не сяде". Тоді він пригрозив студентам, які беруть участь в акціях протесту, призовом до армії.