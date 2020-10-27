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Словаччина перевірить все населення на коронавірус

Тести на COVID-19 зроблять усім жителям країни віком від 10 років

Словаччина перевірить все населення на коронавірус
Фото: kyivcity.gov.ua

Словаччина проведе загальнонаціональне тестування населення на коронавірус 31 жовтня - 1 листопада.

Про це повідомляє Aktuality.

Тести на коронавірус зроблять усім жителям країни віком від 10 років. Пілотні тестування перших чотирьох округів проходили в минулі вихідні.

"Після реалізації пілотного проєкту ми переходимо на комплексне тестування. Воно буде проходити не з п'ятниці по неділю, а тільки у вихідні - з суботи по неділю... Ми сподіваємося, що за допомогою цієї операції ми зможемо ідентифікувати десятки тисяч людей і попросити їх залишатися в карантині і не наражати на небезпеку інших", - заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович.

Після загальнонаціонального тестування керівники МОЗ і представники уряду проведуть зустріч і вирішать, чи буде ще один раунд тестування.

Населення країни - близько 5,5 млн людей.

Нагадаємо, на початку жовтня в Словаччині ввели режим надзвичайної ситуації. Різке зростання кількості інфікованих ковідом упродовж останніх трьох діб змусило уряд Словаччини залучити військових для допомоги медикам і запровадити суворіші карантинні обмеження.

Раніше повідомляли, що в Китаї протестують усе 9-мільйонне місто, в якому виявили 12 випадків COVID-19.

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