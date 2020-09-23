Глава МЗС Литви назвав таємну інавгурацію Лукашенка "фарсом"

Лінкявічюс наголосив, що нелегітимність Лукашенка - факт з усіма випливаючими наслідками.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав таємну інавгурацію Александра Лукашенка фарсом.

Про це він написав у Twitter.

"Який фарс. Забудьте про вибори. Забудьте про інавгурацію. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім. Навпаки. Його нелегітимність - факт з усіма випливаючими наслідками", - зазначив Лінкявічюс.

Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020

Нагадаємо, сьогодні у Мінську в Палаці Незалежності відбулася інавгурація Лукашенка. ЦВК Білорусі оголосила про його перемогу на президентських виборах, однак опозиція стверджує, що вибори з великим відривом виграла Світлана Тихановська.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Про церемонію інавгурації Лукашенка раніше офіційно не повідомлялося. Його промову не транслювали офіційні ЗМІ, як це передбачено законодавством.

Координаційна рада опозиції Білорусії закликає громадян провести безстрокову акцію непокори.