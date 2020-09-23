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Глава МЗС Литви назвав таємну інавгурацію Лукашенка "фарсом"

Лінкявічюс наголосив, що нелегітимність Лукашенка - факт з усіма випливаючими наслідками.

Глава МЗС Литви назвав таємну інавгурацію Лукашенка "фарсом"
Фото: DELFI / Domantas Pipas

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав таємну інавгурацію Александра Лукашенка фарсом.

Про це він написав у Twitter.

"Який фарс. Забудьте про вибори. Забудьте про інавгурацію. Колишній президент Білорусі не стає менш колишнім. Навпаки. Його нелегітимність - факт з усіма випливаючими наслідками", - зазначив Лінкявічюс.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську в Палаці Незалежності відбулася інавгурація Лукашенка. ЦВК Білорусі оголосила про його перемогу на президентських виборах, однак опозиція стверджує, що вибори з великим відривом виграла Світлана Тихановська.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Про церемонію інавгурації Лукашенка раніше офіційно не повідомлялося. Його промову не транслювали офіційні ЗМІ, як це передбачено законодавством.

Координаційна рада опозиції Білорусії закликає громадян провести безстрокову акцію непокори.

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