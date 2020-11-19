Канада веде переговори про передачу вакцини від COVID-19 бідним країнам - Reuters

Канада може пожертвувати зайві дози через Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19 - COVAX.

Канада, яка зарезервувала вакцин від коронавірусу в кілька разів більше, ніж становить чисельність її населення, веде переговори про надання ліків країнам з більш низьким рівнем доходів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три обізнані джерела.

За даними дослідників Duke Global Health Innovation Center в Північній Кароліні, Канада уклала більше контрактів для закупівлі вакцини на душу населення, ніж будь-яка інша країна.

За словами джерела Reuters в канадському уряді, тепер Канада може пожертвувати зайві дози через Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19 (COVAX), який розподіляє їх серед країн-одержувачів.

Співрозмовник агентства в COVAX підтвердив, що обговорення ведуться між Канадою та іншими урядами і організаціями, пов'язаними з COVAX.

"Ми не дозволимо, щоб ці дози були марними", - сказало третє джерело.

Відповідаючи на питання щодо таких переговорів на засіданні парламентського комітету в понеділок, заступник міністра закупівель Білл Метьюз сказав, що у Канади "були б варіанти", якби вакцини усіх семи постачальників були схвалені, і що подібні переговори передчасні.

Нагадаємо, COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей.

Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.