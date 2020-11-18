Ляшко назвав вартість вакцини від коронавірусу для України

В плані держбюджету на 2021 рік закладені 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцини.

Курс вакцинації від коронавірусу, який складатиметься з двох доз, коштуватиме близько 14 доларів. Це майже 400 гривень.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів головний санлікар України Віктор Ляшко.

"Сьогодні на засіданні озвучили, що одна доза вакцини через систему COVAX може коштувати для України сім доларів. Повноцінна щеплення, дві дози - 14 доларів", - сказав Ляшко.

Раніше Віктор Ляшко повідомив, що Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про виділення Україні на безплатній основі вакцину від коронавірусу для близько 4 мільйонів громадян, тобто приблизно 8 мільйонів доз.

Він уточнив, що ця кількість буде надана безкоштовно, але понад нього можна буде закупити ще дози за спеціальною ціною.

Він також зазначив, що в плані держбюджету на 2021 рік закладені 2,6 мільярда гривень на закупівлю вакцини. Їх можна буде витратити на закупівлю додаткових доз препаратів.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року.