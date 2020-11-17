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Кабмін виділив 118 млн грн на мобільні госпіталі, проте не бачить необхідності розгортати їх зараз (оновлено)

У разі потреби госпіталі розгорнуть у Києві, Одесі і Краматорську.

Кабмін виділив 118 млн грн на мобільні госпіталі, проте не бачить необхідності розгортати їх зараз (оновлено)
Фото: facebook/Максим Степанов

Уряд виділив 118 млн гривень на розгортання мобільних госпіталів, де надаватимуть допомогу хворим з коронавірусом. Госпіталі планують організувати у Києві, Одесі та Краматорську.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час брифінгу 17 листопада.

"Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 16 листопада прийняв рішення про виділення 118 млн грн на облаштування мобільних госпіталів. Вони будуть організовані у Києві, Одесі та Краматорську. Таке рішення пов’язане зі значним зростанням кількості хворих на COVID-19, які потребують стаціонарного лікування", - заявив глава МОЗ.

Також Степанов повідомив, що через нестачу медичних працівників певних спеціальностей для надання допомоги хворим на COVID-19 МОЗ ініціювало внесення відповідних змін у порядок формування мобільних бригад. Зокрема буде дозволена їхня комплектація лікарями різних спеціальностей.

Оновлення. Під час виступу у Верховній Раді голова уряду Денис Шмигаль заявив, що в Кабміні зараз не бачать необхідності розгортати мобільні госпіталі. Однак підготовка до їх розгортання ведеться.

"На початку пандемії в Україні були готовими для приймання хворих всього 12,5 тисяч ліжок. Наразі їх кількість - 54 тисячі. І щотижня уряд додає від 2 до 4 тисяч нових ліжок. Наразі ми не бачимо необхідності розгортати мобільні госпіталі, проте така підготовка ведеться", - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що взимку ситуація з ковідом загостриться. За його словами, якщо карантин вихідного дня не буде забезпечувати зменшення кількості контактів, то 20 тисяч захворілих щодня буде вже за три тижні. За місяць можуть закінчитися ліжко-місця. Тоді буде повний локдаун щонайменше на три тижні.

За минулу добу в Україні виявили майже 12 тисяч нових випадків коронавірусної недуги. Найбільше випадків зареєстровано у Києві (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.

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