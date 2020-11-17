Шмигаль: щоб протестувати всіх, як у Словаччині, потрібен надзвичайний стан

"Я не впевнений, що бізнес і люди отримають задоволення від цього".

Кабінет Міністрів поки що не розглядає можливості загальнонаціонального тестування на коронавірус, як у Словаччині, бо це вимагає оголошення надзвичайного стану.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Верховної Ради.

"Якщо ми говоримо про Словаччину - це країна з населенням орієнтовно 5 млн людей. Це приблизно Київ і Київська область. Ми детально, дуже детально вивчили цей досвід і дивилися, як відбувалося це тестування із залученням армії, поліції, колосальних людських ресурсів і витрат; далі відбувалася жорстка ізоляція людей. Там фактично в умовах надзвичайного стану відбувалися заходи, для запровадження яких в Україні також потрібно буде приймати надзвичайний стан. Я не впевнений, що бізнес і люди отримають задоволення від цього", - сказав Шмигаль.

При цьому прем'єр запевнив, що Україна зробила декотрі висновки зі словацького тестування і збільшить перевірки серед певних груп населення.

"Ми будемо це робити, закуповуємо близько 8 млн швидких тестів. До 6 мільйонів уже зараз контрактується", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов минулого тижня казав, що Україна не тестує населення на ковід, як Словаччина, бо це занадто дорого.

У Словаччині, де мешкають 5,5 мільйонів людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування, яке уряд вважає альтернативою локдауну. Тестування було добровільним, у ньому закликали брати участь громадян віком від 10 до 65 років.

У першому етапі тестування взяли участь понад 3,6 мільйона мешканців Словаччини. Понад 1% протестованих отримали позитивні результати тесту. У країні проводять тести на антигени, які дають результат за 15-30 хвилин. Їх вважають менш надійними, ніж ПЛР-тести. Ті, хто отримав негативний результат, можуть вільно пересуватися країною.

7 і 8 листопада у Словаччині провели друге масове тестування і перевірили ще 1,5 млн осіб.

З 9 листопада Словаччина закрила пункти пропуску на кордоні з Україною через ковід.