Вакцина сама по собі не покінчить із пандемією COVID-19, - глава ВООЗ

Вакцина сама по собі не покінчить із пандемією COVID-19. Моніторинг ситуації, тестування та ізоляцію заражених, відстежування ланцюжків контактів та інші запобіжні заходи все одно доведеться продовжувати.

Про це під час брифінгу 16 листопада заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус.

"Від початку пандемії COVID-19 ми знали, що вакцина буде необхідна, щоб узяти під контроль пандемію. Але важливо підкреслити, що вакцина буде доповнювати інші наявні в нас інструменти, а не заміняти їх", - наголосив він.

За словами глави ВООЗ, спочатку постачання вакцин проти COVID-19 будуть обмеженими, перевагу віддаватимуть медпрацівникам, літнім людям та іншим категоріям населення з групи ризику.

"Це, як ми сподіваємося, допоможе скоротити кількість смертей, допоможе системі охорони здоров'я впоратися зі своїми завданнями, але у вірусу все ще залишиться багато простору для діяльності", - додав Гебреєсус.

Уже близько десяти компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року. Для лімітованого використання вже дозволили вакцини таких виробників: китайських компаній Sinovac і Sinopharm, російського Центру Гамалеї та ще одного розробника з Китаю CanSino Biologics.

Сьогодні американська фармкомпанія Moderna заявила про 94,5% ефективності своєї потенційної вакцини від ковіду.

Раніше німецька компанія BioNTech і американська Pfizer оголосили, що ефективність їхньої вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищує 90% серед тих, хто не хворів на неї раніше. Захист настає на 28-й день після першого уколу.

ВООЗ розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться із середини 2021 року. Експерти заявляють, що на початку наступного року будуть дані про третю фазу випробувань вакцин.