Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак порадила підприємцям у вимушеному простої через карантин вихідного дня "шукати додаткові джерела доходу", а також йти працювати в лікарні.

Про це Микичак сказала під час брифінгу, передає "Еспресо.TV".

"Ми просто просимо оглянутися навколо себе і знайти інші додаткові джерела доходу, де можна заробляти під час карантину, - з дому, онлайн, дистанційно, надаючи дистанційні послуги на винос, на вивіз і тому подібне", - сказала вона.

Микичак запропонувала малому бізнесу "перетворювати проблеми у нові можливості, як це роками роблять медики в поліклініках, не маючи ресурсу, з жебрацькою заробітною платою, але максимально надаючи якісні медичні послуги кожному громадянину".

Крім того, за її словами, тимчасові робочі місця для підприємців готові надати лікарні.

Микичак зазначила, що наразі лікарні та центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук": економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пральні і кухні, електриків, водіїв, сторожів, вахтерів, різноробів тощо.

Тим часом сьогодні парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики провів перше засідання робочої групи з розробки компенсаторних механізмів підтримки ресторанного, торгового та розважального бізнесу під час дії карантину вихідного дня. Учасники обговорили пропозиції, які сприятимуть підтримці бізнесу.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін ухвалив рішення про введення карантину вихідного дня. Працювати можна продуктовим магазинам, аптекам, СТО. Ресторани і кафе можуть працювати лише на виніс і доставку. ТРЦ і непродуктові маркети мають бути замкнені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Такі обмеження ввели щонайменше до кінця листопада.

У багатьох містах представники бізнесу влаштовували протести через цей карантин. Міська влада деяких міст виступила проти карантину вихідного дня - приміром, у Львові мер "скасував вихідні". Суми просять Кабмін перенести "карантин вихідного дня" на понеділок і вівторок тощо.

У перший день "карантину вихідного дня" поліція припинила роботу 1355 закладів.