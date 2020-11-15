У Збройних Силах зареєстровано 121 новий випадок COVID-19

Станом 15 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 444 особи.
Про це повідомило командування Медичних сил ЗСУ.
За минулу добу зареєстровано 121 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 21 особу.
Всього за час пандемії одужало - 5401 особа, летальних випадків – 23.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 348 осіб.
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
Вдома під наглядом медичної служби перебуває 100 осіб.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявлено 10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Також за останню добу госпіталізовано 1 227 особи, зафіксовано 95 летальних випадків, одужало – 2 633 особи.
Україна вийшла на 17-те місце у світі за кількістю хворих на ковід.