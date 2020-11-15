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У Збройних Силах зареєстровано 121 новий випадок COVID-19

Загалом у ЗСУ на коронавірус хворіє 2 444 особи.

У Збройних Силах зареєстровано 121 новий випадок COVID-19
Фото: terminovo.te.ua

Станом 15 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 444 особи.

Про це повідомило командування Медичних сил ЗСУ.

За минулу добу зареєстровано 121 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 21 особу.

Всього за час пандемії одужало - 5401 особа, летальних випадків – 23.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 348 осіб.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Вдома під наглядом медичної служби перебуває 100 осіб.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявлено 10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Також за останню добу госпіталізовано 1 227 особи, зафіксовано 95 летальних випадків, одужало – 2 633 особи.

Україна вийшла на 17-те місце у світі за кількістю хворих на ковід.

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