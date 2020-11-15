​В Україні за добу зареєстровано 10 681 новий випадок ковіду

10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада 2020 року.

Про це інформує пресслужба МОЗу.

Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник.

Також за останню добу госпіталізовано 1 227 особи, зафіксовано 95 летальних випадків, одужало – 2 633 особи, за добу здійснено 44 505 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 000, методом ІФА – 8 505).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 535 857 осіб; одужало – 241 444 особи; летальних випадків – 9 603 і проведено 3 912 966 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах

м. Київ – 50 620 випадків;

Вінницька область – 13 844 випадки;

Волинська область – 18 676 випадків;

Дніпропетровська область – 21 222 випадки;

Донецька область – 16 983 випадки;

Житомирська область – 22 225 випадків;

Закарпатська область – 19 384 випадки;

Запорізька область – 18 484 випадки;

Івано-Франківська область – 27 986 випадків;

Київська область – 24 493 випадки;

Кіровоградська область – 3 651 випадок;

Луганська область – 5 147 випадків;

Львівська область – 36 894 випадки;

Миколаївська область – 12 340 випадків;

Одеська область – 32 782 випадки;

Полтавська область – 14 966 випадків;

Рівненська область – 24 969 випадків;

Сумська область – 17 859 випадків;

Тернопільська область – 23 555 випадків;

Харківська область – 47 599 випадків;

Херсонська область – 6 967 випадків;

Хмельницька область – 22 879 випадків;

Черкаська область – 12 996 випадків;

Чернівецька область – 27 917 випадків;

Чернігівська область – 11 419 випадків.

Нагадаємо, 13 листопада в Україні було виявлено 12 524 нових випадків захворювання на коронавірус. Померла 191 особа, одужало 4 962 українців.