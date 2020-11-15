​В Україні за добу зареєстровано 10 681 новий випадок ковіду

10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада 2020 року.
Про це інформує пресслужба МОЗу.
Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник.
Також за останню добу госпіталізовано 1 227 особи, зафіксовано 95 летальних випадків, одужало – 2 633 особи, за добу здійснено 44 505 тестувань (зокрема методом ПЛР – 36 000, методом ІФА – 8 505).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 535 857 осіб; одужало – 241 444 особи; летальних випадків – 9 603 і проведено 3 912 966 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах
- м. Київ – 50 620 випадків;
- Вінницька область – 13 844 випадки;
- Волинська область – 18 676 випадків;
- Дніпропетровська область – 21 222 випадки;
- Донецька область – 16 983 випадки;
- Житомирська область – 22 225 випадків;
- Закарпатська область – 19 384 випадки;
- Запорізька область – 18 484 випадки;
- Івано-Франківська область – 27 986 випадків;
- Київська область – 24 493 випадки;
- Кіровоградська область – 3 651 випадок;
- Луганська область – 5 147 випадків;
- Львівська область – 36 894 випадки;
- Миколаївська область – 12 340 випадків;
- Одеська область – 32 782 випадки;
- Полтавська область – 14 966 випадків;
- Рівненська область – 24 969 випадків;
- Сумська область – 17 859 випадків;
- Тернопільська область – 23 555 випадків;
- Харківська область – 47 599 випадків;
- Херсонська область – 6 967 випадків;
- Хмельницька область – 22 879 випадків;
- Черкаська область – 12 996 випадків;
- Чернівецька область – 27 917 випадків;
- Чернігівська область – 11 419 випадків.
Нагадаємо, 13 листопада в Україні було виявлено 12 524 нових випадків захворювання на коронавірус. Померла 191 особа, одужало 4 962 українців.