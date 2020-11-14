Петиція про скасування “карантину вихідного дня” набрала понад 25 тис. голосів

Петиція закликає скасувати заборону на здійснення підприємницької діяльності у цілому і з обмеженням часу.

Петиція “Ні карантину вихідного дня! Ні обмеженням в здійсненні підприємницької діяльності!” набрала необхідну кількість голосів для розгляду президентом.

Так, петиція, яку зареєструвала Катерина Єгорова, набрала 27 383 голосів за необхідних 25 000.

Автор петиції зазначає, що відповідно до положень розділу II „Права, свободи та обов’язки людини і громадянина” Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (частина перша статті 42).

Згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Петиція закликає скасувати карантин вихідного дня і заборону на здійснення підприємницької діяльності як в цілому так і з обмеженням часу.

Фото: скріншот

На думку Єгорової, карантин вихідного дня матиме катастрофічні наслідки для економіки і соціокультурного життя українського суспільства, спричинить повну втрату прибутків і призведе бізнес до нерентабельності і закриття.

Нагадаємо, опівночі 14 листопада в Україні почав діяти загальнодержавний комплекс обмежень, відомий як “карантин вихідного дня”.

Вихідними діятиме заборона на: роботи кафе, ресторанів, крім на виніс, роботу ТРЦ, роботу розважальних закладів. Магазинам можна працювати тільки тим, де 60% товару є продуктами або ліками, пальним. Не можна у вихідні працювати закладам культури, спортзалам, фітнес-центрам, басейнам.

У Дніпрі не буде карантину вихідного дня, бо "міська комісія ТЕБ і НС захворіла і не може імплементувати рішення уряду".

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду, адже вихідні в місті скасовуються.

У Рівному рішення про запровадження карантину вихідного дня вирішили відкласти на наступний тиждень. Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав запровадження карантину вихідного дня "великою помилкою". Також відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня мерія Одеси, Тернополя та Житомира. Міськрада Чернігова направила звернення до Кабміну, у якому просить скасувати карантин вихідного дня.

У Київській міській держадміністрації заявили, що виконуватимуть рішення уряду.