Житель Харкова погрожував слідчим поліції гранатою (оновлено)

Фото: hk.npu.gov.ua

Житель Харкова погрожував слідчим поліції, які прийшли до нього з обшуком у справі про вирощування нарковмісних рослин, бойовою гранатою.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

"Сьогодні о 08:50 співробітники карного розшуку Основ’янського відділу поліції прийшли до домоволодіння жителя району з метою проведення санкціонованого обшуку. Чоловік вийшов до поліцейських з гранатою, та від’єднавши чеку, погрожував її підірвати", - йшлося в повідомленні.

На місце виїхали керівництво обласної та районної поліції, слідчо-оперативна група, співробітники Управління «КОРД», фахівці вибухотехнічного управління поліції та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Правоохоронці ввели в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім", в ході якої 66-річного чоловіка вдалося знешкодити та затримати.

У нього вилучили радянську гранату РГ-42.

Фото: hk.npu.gov.ua

Жодних вимог чоловік не висував. На вигляд він був тверезим.

Нагадаємо, що у Києві нападник з вогнепальної зброї тричі вистрілив у патрульного поліцейського. Поліція зупинила авто за порушення, водій і пасажири поводилися підозріло і почали тікати. Під час втечі один з пасажирів став відстрілюватися від правоохоронців і поранив одного з них в ногу.