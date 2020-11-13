У Києві з початку року викрали 316 антипаркувальних стовпчиків

І ще 995 стовпчиків було пошкоджено.

Фото: КМДА

З початку року у Києві було викрадено 316 антипаркувальних стопчиків, з яких поновлено 297.

Також було пошкоджено 995 стовпчиків, поновили з них 993. Про це свідчить відповідь з Київавтодору на запит. LB.ua.

Лідером за викраденими та пошкодженими паркувальними обмежувачами є Шевченківський район — тут вкрали 153 обмежувача і ще 762 пошкодили, при цьому у Деснянському — жодного не вкрали і не пошкодили.

Фото: Lb.ua

Розмежувальні та антипаркувальні стовпчики встановлюють для запобігання хаотичному паркуванню. Тільки з січня по кінець липня в столиці встановили близько 6000 таких стовпчиків.

Переважно їх встановлюють у центральній частині міста.