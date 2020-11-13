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СБУ блокувала діяльність інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів

Напередодні місцевих виборів з одних акаунтів він пропагував комуністичну ідеологію, з інших нібито від імені українських правих – нацистську.

СБУ блокувала діяльність інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України викрила та заблокувала у Києві діяльність інтернет-агітатора, який за завданням російських кураторів пропагував тоталітарні режими.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що киянин є членом проросійської організації "Регіональний громадський рух русофілів "ПАРУС", яка координується з РФ. За завданням кураторів зловмисник розміщував у забороненій соціальній соцмережі провокативні матеріали", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що напередодні місцевих виборів з одних акаунтів він пропагував комуністичну ідеологію, з інших нібито від імені українських правих – нацистську. За задумом "замовників", це мало загострити суспільну ситуацію в країні під час виборчого процесу.

У СБУ додали, що  зловмисник активно коментував у вигідному для кураторів ключі резонансне рішення Конституційного Суду України.

"Під час санкціонованих обшуків, у межах кримінального провадження розпочатого слідчими ГУ Нацполіції за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України, правоохоронці виявили на комп’ютерній техніці та засобах зв’язку докази протиправної діяльності.Наразі тривають слідчі дії, приймається рішення про повідомлення фігуранту про підозру", - заявили в СБУ.

Нагадаємо, у жовтні СБУ заблокувала три "ботоферми", які поширювали деструктивний контент перед виборами. "Ботоферми" забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів у загальнодоступних і соціально орієнтованих ресурсах через російську вебплатформу.

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