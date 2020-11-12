Мерія Одеси відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня

Одеська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відмовилася затверджувати додаткові обмеження, передбачені карантином вихідного дня.

Про це заявив секретар штабу Олександр Тиховський, передає Думська.

"На сьогоднішній день місто Одеса продовжує перебувати у помаранчевій зоні. Жодних додаткових обмежувальних заходів міська комісія ТЕБ та НС не ухвалювала. Тому на території міста продовжують діяти обмеження помаранчевої зони, прийняті міською комісією ТЕБ від 15 жовтня", - заявив він.

Тиховський нагадав про необхідність дотримання маскового режиму в громадському транспорті, громадських місцях і соціальної дистанції.

Учора міський голова Львова заявив, що міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин "вихідного дня". Садовий вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду.

У Рівному рішення про запровадження карантину вихідного дня вирішили відкласти на наступний тиждень.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав запровадження карантину вихідного дня "великою помилкою".

Як свідчать результати моделювання Київської школи економіки, карантин вихідного дня не зупинить хвилю поширення COVID-19 в Україні.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет Міністрів розглянув упровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Обмеження почнуть діяти вже з цих вихідних. Також уряд скасував адаптивний карантин.

Рішення уряду про запровадження "карантину вихідного дня" не підтримали троє міністрів.