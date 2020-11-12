Зловмисник майже 4 роки переховувався від правосуддя.

Під час масштабної спецоперації співробітники Служби безпеки України затримали відомого кримінального авторитета, який чотири роки перебував у всеукраїнському розшуку за вчинення тяжких злочинів.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Він причетний до низки злочинів, серед яких незаконне поводження зі зброєю, опір і погрози правоохоронцям. За скоєне йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Співробітники СБУ затримали «авторитета» у Сумах, де він переховувався з 2017-го.

Раніше в листопаді співробітники СБУ у Львові затримали "смотрящого" банди, яка викрадала людей.