СБУ викрила системне вимагання хабарів на митному посту в аеропорту "Бориспіль"

"Заробітки" хабарників з кожного рейсу становили від 2 до 4 тисяч доларів США.

Служба безпеки України викрила схему вимагання хабарів посадовцями митного посту "Аеропорт Бориспіль".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За даними досудового слідства, організували протиправний механізм двоє головних державних інспекторів митного посту, яких "прикривав" співробітник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що зловмисники вимагали гроші з пасажирів за не створення штучних перешкод під час проходження митного контролю. За нібито понаднормове провезення товарів та речей вони погрожували забрати багаж на митний склад для складання протоколу.

Слідство встановило, що "заробітки" хабарників з кожного рейсу становили від 2 до 4 тисяч доларів США. Щомісяця ця зміна митників працювала у середньому 7 разів.

Правоохоронці затримали зловмисників на робочому місці під час отримання хабаря. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України( Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, позавчора Служба безпеки України викрила масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту лікарень і шкіл у Кремінському районі Луганської області. За час функціонування схеми зловмисники здійснили ремонтні роботи на 17 соціальних об’єктах на загальну суму понад 50 мільйонів гривень.