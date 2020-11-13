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Російські найманці на Донбасі чотири рази порушили перемир’я за добу

Втрат серед українських військовослужбовців нема.

Російські найманці на Донбасі чотири рази порушили перемир’я за добу
Фото: Національна платформа "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію"

Упродовж минулої доби, 12 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує пресцентр ООС.

Так, неподалік Новолуганського та Авдіївки противник вів вогонь з гранатометів різних систем. У районі Водяного ворог двічі впродовж доби відкривав вогонь, застосовуючи стрілецьку зброю та станковий протитанковий гранатомет.

"Вогневі провокації противника не становили загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було", - запевняють у штабі ОС.

Від початку поточної доби, 13 листопада, російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню неподалік Кам’янки. На цій ділянці ворог застосував міномет калібру 82 міліметри. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Як повідомляли, 11 листопада окупанти тричі порушили режим тиші на Донбасі. Один військовий отримав поранення.

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